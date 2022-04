Presidente Pedro Castillo da pie atrás y deja sin efecto toque de queda en Lima y Callao

24Horas.cl Tvn

05.04.2022

El presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció la tarde de este martes que dejaba sin efecto el toque de queda decretado para Lima y Callao en medio de intensas manifestaciones que han ocurrido debido al alza de precios de los combustibles y que han motivado, en primera instancia, a transportistas a reclamar por esta situación y a la que se han plegado grupos de la población.

En el marco de reuniones con el Congreso de la República, Castillo terminó anunciando: "Debo informar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad, corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano".

#LOÚLTIMO El presidente Pedro Castillo anuncia que se deja sin efecto el decreto supremo que ordena la inmovilización obligatoria. Llama a la tranquilidad a la ciudadanía @Politica_ECpe — René Zubieta Pacco (@renezp) April 5, 2022

En la misma instancia, según informa RPP noticias, fue el jefe del gabinete peruano quien había explicado que la medida de inmovilización social se daba tras recibir informes de inteligencia que hablaban de un riesgo de "convulsión social".

Seguiremos ampliando...

Miles de peruanos desafían el toque de queda para pedir la renuncia de Castillo

Miles de peruanos desafiaron este martes el toque de queda ordenado por el presidente Pedro Castillo para Lima y su vecina provincia de Callao y se manifestaron en la capital para pedir la renuncia del mandatario.



La marcha improvisada comenzó en distintos puntos de Lima, donde rige un toque de queda que comenzó a las 02.00 hora local (07.00 GMT) y se prolongará hasta las 23.59 (05.59 GMT del miércoles) y que fue anunciado por el gobernante minutos antes de la medianoche del lunes.



Los ciudadanos confluyeron en la céntrica plaza de San Martín, desde donde trataron de caminar hasta el Congreso con lemas muy similares a los exhibidos por los simpatizantes de la excandidata presidencial Keiko Fujimori durante la polarizada campaña electoral del año pasado que llevó a Castillo a la Jefatura del Estado.



A unos metros del Congreso, la Policía Nacional de Perú (PNP), equipada con instrumentos antidisturbios, estableció un cordón para evitar el avance de los manifestantes.

En el interior del Palacio Legislativo, tal y como estaba previsto, Castillo sostuvo una reunión con los líderes de los partidos.



Al llegar al cordón policial, algunos manifestantes se enfrentaron con los uniformados sin que la confrontación escalase.



"Vengo a decirle al presidente Castillo que se vaya porque está haciendo un mal gobierno", explicó a Efe Gloria, una de las manifestantes, para quien el país está hundiéndose "cada día".



La detractora del gobernante reclamó "que se vayan todos" los políticos, incluidos los parlamentarios, y que se convoquen nuevas elecciones.



"Estamos aquí para defender la libertad, para que el presidente que tenemos, que está aprendiendo a ser presidente, ya no siga con nosotros, que se vaya. Tiene que estar en el gobierno alguien que realmente sea capaz de poder liderarnos", comentó otra manifestante que prefirió no dar su nombre.



El toque de queda en Lima y Callao había entrado en vigor este martes, al igual que una declaración de estado de emergencia, en respuesta a un paro de transportistas que comenzó hace ocho días y que prácticamente no tuvo eco en las dos provincias afectadas por la medida de Castillo.