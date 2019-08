Presidente Piñera se reúne con líderes del G7 y se refiere a reforma laboral: "El proyecto del PC es malo"

24Horas.cl Tvn

25.08.2019

El presidente Sebastián Piñera tendrá una apretada agenda este domingo en el marco de la Cumbre G7 que se desarrolla en Biarritz, Francia. Y es que el mandatario sostendrá una serie de reuniones con diferentes líderes mundiales, donde arrancó a primera hora con un encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel.

En dicho encuentro, las autoridades abordaron temas como el fortalecimiento de una alianza estratégica que potencie las energías renovables, que aumente las inversiones con valor agregado en la industria del litio, y una alianza de países con meta de carbono neutral para el 2050. También plantearon la urgencia de apoyar el combate a los incendios en la Amazonía.

Horas más tarde (9:30 horas de Chile) Piñera tendría programado un encuentro bilateral con el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, la cual tendría una duración de menos de una hora para dar paso a otras reuniones con el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson. (10:15); el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa (10:30); el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres (11:00); el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe (12:30).

Mientras que a las 13:30 horas de nuestro país el presidente asistirá a la foto oficial y posterior cena de los líderes de la cumbre.

Piñera y reforma laboral: "El proyecto del PC es malo"

Antes de partir a la Cumbre del G7, Piñera se refirió al proyecto de reforma laboral, donde apuntó contra el presentado por la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, que estipula la rebaja de la jornada de manera obligatoria, pues advirtió que "significaría una pérdida de entre 250 mil a 300 mil empleos".

En diálogo con La Tercera, el mandatario aclaró que la propuesta del gobierno "siempre contempló una reducción de la jornada, con flexibilidad y con gradualidad. Hablábamos de reducir la jornada de 195 a 180 horas mensuales, que es equivalente a reducir la jornada de 45 a 41 a la semana, y siempre dijimos que íbamos a hacerlo con flexibilidad, para que el aumento de la productividad permita que la menor jornada no perjudique ni los empleos ni los salarios, y con gradualidad, para permitir que todo el mundo se adapte".

"Eso es lo que diferencia a nuestro proyecto que reduce la jornada sin afectar los empleos ni los salarios. Tal como se presentó, el proyecto del PC significaría una pérdida de entre 250 mil a 300 mil empleos", agregó.

"El proyecto del PC es malo porque no corrige un problema gravísimo en nuestra legislación, que es su extrema rigidez, y porque no permite ninguna capacidad de gradualidad de adaptación. Ese proyecto, que espero que no se apruebe, destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos", dijo.