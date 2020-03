Presidente Trump anuncia la prohibición de vuelos que provengan de Europa por 30 días

24Horas.cl Tvn

11.03.2020

"Hemos decidido tomar duras, pero necesarias medidas para cuidar la salud de los estadounidenses. Por eso anuncio la suspensión de los viajes entre Europa y Estados Unidos por 30 días, a partir del viernes a la medianoche".

Con estas palabras, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la medida que decidió para contener el avance del coronavirus en Estados Unidos.

La suspensión entrará en efecto este viernes 13 de marzo, y durará al menos 30 días. Además, indicó que esta medida no será aplicada al Reino Unido.

President @realDonaldTrump just addressed the nation from the Oval Office.



"We are marshaling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people." pic.twitter.com/2YuF31enLo