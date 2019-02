Príncipe Carlos viajará en marzo a Cuba, la primera visita de la familia real británica

Agencia AFP

15.02.2019

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, y su esposa Camilla, duquesa de Cornualles, realizarán la primera visita oficial de la realeza de este país a Cuba en marzo, para demostrar el buen estado de las relaciones en la actualidad entre las dos naciones.

El viaje de Cuba tendrá lugar entre el 24 al 27 de marzo, a petición del gobierno británico, y busca "destacar la creciente relación bilateral con el Reino Unido" y "mostrará algunos de los vínculos culturales entre los dos países", informó la residencia de Carlos, Clarence House.

Esta visita a La Habana y a otras partes de la isla se enmarca en una gira de Carlos y Camilla que empezará el 17 de marzo y los llevará por 10 islas caribeñas.

La pareja real visitará también Santa Lucía, Barbados, San Vincente y las Granadinas, St Kitts y Nevis y Grenada para celebrar la relación de la monarquía con estos territorios de ultramar.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall will visit St Lucia , Barbados, St Vincent and The Grenadines, St Kitts and Nevis, Grenada, Cuba and The Cayman Islands from 17th March – 29th March 2019. pic.twitter.com/vtUIEMeXFL — Clarence House (@ClarenceHouse) 15 de febrero de 2019

En Cuba, Carlos y Camilla tienen una agenda de actividades previstas en La Habana y la costa sur.

Serán invitados de honor en una cena oficial que ofrecerá el presidente Miguel Díaz-Canel, quien sucedió a Raúl Castro en abril del año pasado. A principios de este mes, Camilla confirmó que acompañaría a su marido en esta gira.

- Probarlo todo -

Entre los eventos previstos, Carlos y Camilla se reunirán con un grupo de propietarios de automóviles clásicos británicos y visitar un estudio de música donde se está por concretar un encuentro con miembros del grupo Buena Vista Social Club.

"La visita del príncipe y la duquesa destacará las conexiones culturales y académicas, los vínculos entre los ciudadanos del Reino Unido y Cuba, y explorará temas clave, como las artes, el espíritu empresarial juvenil, la restauración del patrimonio y la agricultura sostenible", explicó el comunicado de Clarence House.

Scott Furssedonn-Wood, el subsecretario privado de la pareja real, dijo que ambos estaban "esperando hacer todo tipo de experiencias en Cuba".

"La música, el baile y la comida es ciertamente una de esas cosas. Estoy seguro de que están deseando probar los productos locales", dijo.

La cancillería cubana saludó el anuncio en las redes sociales. "Cuba acoge con satisfacción el anuncio oficial de la visita de Sus Altezas Reales El Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles. Serán bienvenidos a nuestro país", dijo un mensaje en en Twitter.

Un portavoz de la oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido dijo: "Esto forma parte de nuestro enfoque a largo plazo hacia Cuba de compromiso y diálogo abierto y franco sobre los temas que nos dividen, como los derechos humanos, pero también el compromiso hacia el progreso en los temas que nos interesan".

La reina Isabel, ahora de 92 años, no ha realizado una visita al extranjero desde 2015, lo que significa que Carlos y Camilla son quienes realizan gran parte del trabajo de las giras por el extranjero.