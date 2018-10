Príncipe Enrique y Meghan Markle anuncian que esperan a su primer hijo

24Horas.cl Tvn

15.10.2018

El Palacio de Kensington anunció de manera oficial que la pareja real conformada por el príncipe Enrique, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markel, esperan su primer hijo.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk