Príncipe Harry encuentra trabajo como promotor de aplicación para la salud mental

El duque de Sussex se integrará al directorio de Better Up, empresa dedicada a contenido que ayuda a la salud mental de los clientes.

24Horas.cl Tvn

23.03.2021

El Príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II que renunció a la corona junto con su esposa Meghan Markle, trabajará por primera vez en su vida en un empleo "común y corriente", ya que fue contratado para integrarse en el equipo de Better Up, empresa dedicada a asesorar en temas de salud mental.

En cuanto al puesto de trabajo, será director de impacto, según informó Wall Street Journal. "Tengo la intención de ayudar a crear un impacto en la vida de las personas", sostuvo el duque de Sussex.

"El coaching proactivo brinda infinitas posibilidades para el desarrollo personal, una mayor conciencia y una vida mejor en todos los aspectos", añadió respecto a su labor como promotor de la salud mental.

Por otra parte, afirmó que él mismo ha estado usando la aplicación de Better Up hace meses. "Me conectaron con mi entrenador, quien, realmente, es increíble y siempre me da buenos consejos y una nueva perspectiva, que es muy valiosa", aseveró.

Alexi Robichaux, director ejecutivo de la compañía, catalogó el puesto del príncipe como uno "significativo", y que se unirá al equipo de liderazgo.

Respecto a su futuro laboral, debería pasar un tiempo en la sede de la empresa en San Francisco, donde deberá estar presente en reuniones y eventos especiales. Además, sus tareas implicarían la toma de decisiones estratégicas, contribuciones de naturaleza caritativa, y la defensa pública de temas vinculados con la salud mental.

En cuanto a su sueldo, desde la empresa no entregaron detalles de cuánto le pagaran al duque de Sussex.