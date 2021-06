Usuarios reportan problemas para acceder a diversos sitios web en el mundo

Medios como The New York Times, The Guardian o del Gobierno Británico tienen sus plataformas caídas.

08.06.2021

Usuarios en redes sociales reportaron problemas para acceder a los sitios web de diversas plataformas en el mundo, incluyendo entre ellos a páginas gubernamentales.

Pasadas las 06:00 horas de Chile se habría iniciado un desperfecto que generó sitios caídos e imposibles para entrar.

Medios como The New York Times, The Guardian o del Gobierno Británico tienen complicaciones y no están disponibles para la ciudadanía.

BBC, por su parte, indicó que "parte de sus secciones" presentan problemas, y que se está investigando el origen de la situación.

Asimismo, el portal Reddit, al cual si bien se puede acceder, no despliega la totalidad del contenido. Situación similar es la que afecta a Twitter, donde los posteos no se despliegan en su plenitud.

Cabe señalar que reportes también incluyen a medios en español, como El Mundo, los cuales presentan intermitencias en sus servicios. En Chile, por su parte, de momento no hay antecedentes de complicaciones.