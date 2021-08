Profesor insultó a una estudiante en clases online y video se viralizó: La calificó de "imbécil"

24Horas.cl Tvn

15.08.2021

Repudio ha generado en Perú un video que se ha viralizado a través de las redes sociales, donde se ve a un profesor universitario insultar una de sus alumnas durante una clase online.

En el registro se puede observar al docente Regis Huamán, de la Universidad Nacional de San Cristóbal en Huamanga, burlarse de una de las jóvenes: "¿Qué se ríe?, (...) ¿Quién es esa imbécil que habla así?, adefesia, usted no sabe nada".

#VIDEO📽️. Un #profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en #Ayacucho, #Perú, llamó #imbécil a una #alumna, luego de que presuntamente se riera en su clase en línea. El docente, identificado como #RegisHuamán, fue denunciado por la #DefensoríadelPueblo... pic.twitter.com/hEW5iIDbOs — Eduardo Galván (@eduardo_galvan_) August 13, 2021

Aparentemente, la alumna se había reído en medio de la clase online. El docente, Regis continúo señalando a la joven, evidentemente molesto: "Discútanme con razones. Que nunca se repita, no te cojudees conmigo, estoy hablando de ciencia y no de estupideces".

"Históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones, yo mismo he sido religioso, adventista, más de 26, 28 años hasta que me di cuenta que eso era una estupidez y decidí dejar de ser estúpido. Eso es una decisión de cada uno, la única manera de crecer es dejar de ser estúpido", concluyó.

El registro del momento fue viralizado en redes sociales y ha generado una decena de comentarios en contra de la actitud del profesor.