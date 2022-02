Putin dice que "no tenía otra opción" que invadir Ucrania para defender a Rusia

Agencia EFE

24.02.2022

Señal Reuters en vivo:

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que "no tenía otra opción" que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad.



"Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin.



"Ellos simplemente no nos dejaron otra opción", añadió después de permanecer durante todo el día en silencio tras ordenar una "operación militar especial" en Ucrania.



El mandatario, que ordenó el ataque en torno a las 06.00 hora local del jueves, sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país le hicieron tomar esta decisión.

Presidente Zelenski dice que Rusia tomó el aeródromo cerca de Kiev Leer más

"Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", sostuvo en referencia al rechazo de EEUU y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.



"Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto" de los que preocupan a Rusia, dijo Putin.



"Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó.

Lavrov dice que Rusia aún ve posibilidad para el diálogo con Occidente

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este jueves que Rusia no se cierra a un diálogo "justo" con Occidente y espera que "aún exista la posibilidad de volver al derecho internacional".

Ministerio de Defensa de Ucrania informa la captura de pelotón de reconocimiento ruso Leer más

"Hemos tenido unas discusiones tensas y detalladas con nuestros colegas estadounidenses y con otros miembros de la OTAN. Esperamos que todavía exista la posibilidad de volver al derecho internacional y a los compromisos internacionales", dijo Lavrov durante una reunión con su homólogo paquistaní, Shah Mahmood Qureshi.



Según un comunicado de Exteriores ruso, Lavrov señaló que, mientras tanto, Rusia toma medidas "para garantizar la seguridad del país y del pueblo ruso".



"Pero siempre estaremos listos para un diálogo que nos devuelva a la justicia y los principios de la carta de las Naciones Unidas", afirmó.



Las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa se producen en medio de una operación militar lanzada por el presidente Vladímir Putin contra Ucrania y el pulso de Moscú con Occidente para evitar la ampliación de la OTAN hacia sus fronteras.