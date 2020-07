Quedó inconsciente: Turistas golpean a foca para poder fotografiarse junto a ella 

24horas tvn

15.07.2020

Impacto en las redes sociales luego que se viralizara un video donde se ve a varias personas golpeando a una foca en una playa de Kazajistán.

El video fue captado el fin de semana en la aldea de Kuryk, ubicada en la costa oriental del mar Caspio, según informó ABC, donde además habían de los maltratadores, habían varios testigos.

Las grabaciones muestra cómo un grupo de personas comienzan a golpear al animal indefenso con piedras y palos, hasta que éste cae inconsciente. Según informaron, el objetivo era que los niños pudieran sacarse fotos con la foca sin que éste se moviera o los atacara.

Luego que el animalito quedara completamente inmóvil, las mismas personas lo devolvieron al mar y se desconoce si logró sobrevivir.

La policía local abrió una investigación para buscar a los responsables quienes podrían arriesgan hasta dos años de cárcel.

“La forma en que las personas actuaron en el video es indignante y salvaje. Tal actitud puede causar un gran daño a la fauna del Mar Caspio y afectar negativamente el comportamiento de estos animales. Pedimos a la gente que muestre respeto por la naturaleza" aseguró Saken Dildakhmet, portavoz del Ministerio de Ecología, Geología y Recursos Naturales.

Village of #Kuryk, #Kazakhstan.

A group of holidaymakers attacked a seal with sticks and rocks when it approached to the shore. The brutal attack lasted till the seal passed out. It was pulled out the water so the kids could take pics and have fun with it according to a witness pic.twitter.com/YlJSRuX1Rq