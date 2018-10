"Querían que fuera su prostituta": Revelan carta de joven que se quitó la vida por abusos de curas

24Horas.cl Tvn

Patricia Osorio es madre de Daniel Eduardo, un joven de 21 años que en 2017 se quitó la vida, pero que de cuyo caso se reveló hace sólo días una carta escrita por el muchacho en donde acusa a sacerdotes de abusar de él.

La mujer, oriunda de Colombia, detalló el caso ante los medios locales para denunciar públicamente al colegio San Viator de Bogotá, en donde su hijo desarrolló sus estudios, pero habría sufrido en paralelo diversos tipos de violaciones.

Narró que Daniel comenzó con cambios en su forma de ser luego de empezar la educación secundaria en la capital colombiana. No obstante, las razones de la dramática decisión sólo las pudo saber tras encontrar una carta en el pantalón del aludido.

La misiva, dada a conocer por la mujer a W Radio, detalló que los sacerdotes del establecimiento "lo sacaban en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo lujosas que no tenía ni idea dónde quedaban".

"Me querían convertir en una prostituta", agregó el texto.

Otro mensaje dejado por el joven, divulgado por Blu Radio, demostró un desgarrador mensaje de desesperación, en donde Daniel pidió a la mamá "que no me busque. A donde voy, estaré bien":

"Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy, voy a estar bien".

Daniel murió luego que, en mayo de 2017, se lanzara desde la azotea del edificio de su hermana, iniciándose una completa investigación del caso.

Desde el colegio dijeron desconocer las acusaciones, argumentando que la fiscalía local no los había notificado de alguna denuncia.