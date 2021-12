Ben Crump: El abogado de derechos civiles que representará a padres por muerte de joven chilena tras disparo de policía

24Horas.cl Tvn

28.12.2021

Ben Crump, el abogado litigante por la justicia y defensor de los derechos civiles, será el encargado de representar a la familia chilena, en el caso de la muerte de la joven de 14 años tras ser impactada por una bala de la policía de Los Ángeles en medio de un tiroteo.

Se trata de un profesional de ganó fama en Estados Unidos por representar legalmente los casos con más violencia policial en ese país, como por ejemplo la muerte de George Floyd.

El profesional representó a la familia de Floyd en su demanda civil contra la ciudad de Mineápolis y logró conseguir una de las mayores compensaciones económicas en la historia de Estados Unidos, consignó BBC.

"He sido un abogado de derechos civiles durante toda mi vida profesional, pero he sido negro toda mi vida", es parte de lo enfatiza Crump en como parte de su carrera profesional, en la cual se ha dedicado a defender a las personas contra la injusticias.

Esta vez será el encargado de representar a los padres de Valentina Orellana, la joven chilena de 14 años que murió por el disparo de un policía en Estados Unidos. Este martes en una conferencia de prensa Crump indicó que, tiene "todo un equipo representando a la familia para buscar la justicia de Valentina".

Además indicó que la Valentina "era joven, hermosa, inteligente y tenía todo el futuro por delante (...) uno de sus grandes sueños era ser una ciudadana estadounidense, lo que trágicamente, no va a suceder". Explicó que la adolescente "nunca debió terminar siendo un daño colateral".

Valentina Orellana-Peralta had hopes and dreams for her future. She wanted to become an American citizen and work as an engineer. But, at just 14-years-old, an LAPD officer took her young life with reckless use of force! Rest in Power, Valentina. 🙏🏾 pic.twitter.com/uSdDcesLHR