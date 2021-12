Reconocido estadounidense opositor a las vacunas fallece de COVID-19

24Horas.cl Tvn

02.12.2021

Marcus Lamb, un conocido opositor de las vacunas contra el COVID-19, falleció tras contagiarse del virus a los 64 años de edad.

La noticia fue informada por Daystar Televisión Network, cadena donde Marcus Lamb trabajaba. A través de redes sociales comunicaron que "con gran pesar anunciamos que Marcus Lamb, presidente y fundador de Daystar Television Network, se fue a casa para estar con el Señor esta mañana".

Agregaron que por parte de la familia piden que se respete su privacidad para poder "llorar esta difícil pérdida".

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG