Reino Unido sobre Chile: "Asumir que por vacunar a muchas personas el problema se va, Chile es un correctivo respecto a eso"

24Horas.cl Tvn

05.04.2021

Durante esta jornada las máximas autoridades de salud de Reino Unido se refirieron a la situación de Chile en el contexto de una alta tasa de vacunación, pero al mismo tiempo, una crítica situación sanitaria que obligó al país al cierre de fronteras para extranjeros y la crisis de personas hospitalizadas.

En medio de la conferencia de prensa del Primer Ministro Boris Johnson, junto a los jefes de salud del país, fue la editora política de Sky News, Beth Rigby, quien consultó a las autoridades respecto a cómo se ve el futuro de la nación europea y, en ese contexto, cómo se analiza la situación chilena.

"¿Cuánto tiempo tendremos que vivir en esta situación? (...) Chile a tenido una de las tasas más altas de vacunación del mundo, pero también ha tenido que cerrar sus fronteras para ralentizar la expansión del virus y evitar recibir otras variantes. ¿Hay algo que podamos aprender de la experiencia en Chile?", consultó la periodista.

La primera pregunta fue respondida por el Primer Ministro Johnson, indicando: "primero, la visión para el futuro y cómo estaremos después de junio de este año, todo dependerá del continuo éxito de la vacunación y que sigamos cumpliendo con los test", asegurando que "si las cosas siguen yendo bien, para muchas personas en muchas formas, la vida volverá a cierta normalidad".

Sin embargo, para la segunda parte el encargado de responder fue el Médico jefe oficial de Reino Unido, el profesor Chris Whitty, quien comenzó señalando que "Chile prueba un ejemplo importante de que un extremo es probable que propicie otro, dos países que tienen una extensa vacunación. En Israel los rangos han ido bajando y se han mantenido abajo, por ahora, y es muy importante observar eso".

Luego se extendió sobre el caso de nuestro país: "En chile, como dijiste, se ha hecho un excelente trabajo y esfuerzo de parte de los chilenos para vacunar a un alto nivel, pero no están teniendo los mismos resultados ahora. Si es debido al uso de la vacuna, al tiempo en que se está desplegando, a la presencia de otras variantes (...) no lo sabemos", comparando el proceso de vacunación con la actual y preocupante situación sanitaria.

En ese sentido, y porque Reino Unido no ha logrado avanzar en el proceso como quisieran, explicó: "Creo que absolutamente tenemos que aprender de los países que están sobre nosotros en la extensión de la vacuna y son dos de los más importantes (Chile e Israel)".

Finalmente, dijo: "Asumir que por vacunar a muchas personas el problema se va, creo que Chile es un correctivo respecto a eso, es algo que tenemos que mirar constantemente".

"The assumption that you vaccinate lots of people and the problem goes away, I think Chile is quite a good corrective to that": England's Chief Medical Officer. pic.twitter.com/ZtUdkk0inI