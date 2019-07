Reino Unido dice que Irán podría seguir un "camino peligroso" tras capturar un petrolero

Agencia Reuters

20.07.2019

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, dijo el sábado que le preocupaba que Irán hubiera tomado un "camino peligroso" después que el viernes se apoderara de un petrolero con bandera británica en el Estrecho de Ormuz.

La agencia de noticias Fars de Irán informó que el Stena Impero había sido llevado al puerto de Bander Abbas, que se encuentra frente al estrecho, después de decir que el petrolero había estado involucrado en un accidente con un buque pesquero iraní.

"La acción de ayer en el Golfo muestra señales preocupantes de que Irán podría estar eligiendo un camino peligroso de comportamiento ilegal y desestabilizador después de la detención legal en Gibraltar de un petróleo con destino a Siria", dijo Hunt en Twitter.

"Como dije ayer nuestra reacción será considerada pero robusta. Hemos estado tratando de encontrar una forma de resolver el problema de Grace1, que garantizará la seguridad de nuestros envíos", añadió.

Govt emergency cttee COBR met again this pm.Reaffirmed UK desire to de-escalate but confirmed Stena Impero was seized in OMANI waters in clear contravention of international law & discussed how 2 secure safety of UK/int shipping in Straits of Hormuz. Parliament 2 be updated Mon