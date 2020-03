Reino Unido: Ministra de Salud dio positivo a covid-19

24Horas.cl Tvn

11.03.2020

La ministra de Salud del Reino Unido, Nadine Dorries, informó que se realizó un test de coronavirus covid-19 y dio positivo para el contagio de la enfermedad.

La política aseguró que tomó "todas las precauciones recomendadas" y que se encuentra aislada en su hogar, y también notificó que Public Health England ya se encuentra realizando un catastro de todas las personas con las que ella tuvo contacto y podrían ser potenciales nuevos casos.

Dorris agradeció a través de su cuenta de twitter las muestras de cariño y llamó a "mantenerse sanos y seguir lavándose las manos. A todos".

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.