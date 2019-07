"No puedo moverme": repartidor de pizza sufre accidente y empresa solo se preocupó del pedido

Al hombre, de 63 años, únicamente le pedían cuidar la comida pero la firma no mostró preocupación por su salud.

Un repartidor de pizza denunció haber sufrido un accidente mientras realizaba su trabajo, en Argentina, pero que a la empresa solo le importó el estado del pedido en desmedro de su salud.

La situación fue dada a conocer por la usuaria de Twitter @yayaninaa, quien dijo haber visto al hombre, de 63 años, cuando sufrió el incidente en plena calle y notificó a sus jefes, la empresa Glovo.

Sotuvo que en todo momento que la empresa únicamente pidió al afectado mostrar la pizza para saber su estado pese a que el aludido decía que su situación médica le impedía tener movimientos.

"No puedo moverme, no me puedo levantar", afirmó el hombre identificado como Ernesto.

La mujer publicó el caso y mostró sus críticas por lo sucedido, agregando que el afectado está bien pese a algunas lesiones menores.