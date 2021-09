Reportan severas inundaciones en varias zonas de Nueva York

24Horas.cl Tvn

01.09.2021

Los remanentes del huracán Ida se hacen sentir en Nueva York donde se han registrado severas inundaciones que afectan a zonas de Manhattan, Brooklyn y Nueva Jersey.

La lluvia fue intensa durante toda la jornada y ha provocado que estaciones de metro se inunden e incluso se han reportado advertencias de tornados en zonas del Bronx y Long Island.

Según el New York Times, el servicio meteorológico dijo que en algunas zonas se registraron hasta 120 milímetros de agua caída en una hora.

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW