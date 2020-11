Reportan tiroteo en centro comercial de Wisconsin: Al menos un muerto y varios heridos

24Horas.cl Tvn

20.11.2020

Distintos medios estadounidenses reportan un tiroteo activo en un centro comercial en el área de Wauwatosa, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

El establecimiento está cerrado mientras la policía trabaja ya que aún no se informa que la situación haya sido superada y, de acuerdo a lo informado por las autoridades hay al menos un fallecido: un hombre de aproximadamente 35 años que sufrió impactos de bala. Además, se reportan heridos múltiples.

Police are actively investigating an incident at Mayfair Mall. The mall is currently closed. Please use alternate routes to get through the area. For the most accurate information, follow our official social media on Facebook and Twitter.