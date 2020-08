Rescatan a dos orangutanes desde un parque turístico tras pasar años en precarias condiciones

24Horas.cl Tvn

19.08.2020

Dos orangutanes, una especie amenazada, fueron rescatados en la isla indonesia de Java tras ser capturados ilegalmente por furtivos y pasar años malnutridos en jaulas precarias, indicó la ONG International Animal Rescue (IAR, siglas en inglés).



En un comunicado, la ONG señaló que los simios, dos machos de unos 20 años llamados Samson y Boboy, fueron salvados la semana pasada de un parque turístico y de una vivienda particular y serán enviados a la isla de Borneo para su rehabilitación.



Temia, veterinaria de IAR Indonesia, indicó que ambos orangutanes mostraban síntomas de malnutrición, lo que ha provocado deficiencias en su crecimiento y puede haberles causado enfermedades, por lo que están siendo sometidos a exámenes veterinarios.



"Pasarán dos meses en cuarentena (...) Según nuestras observaciones, no han sido cubiertas sus necesidades básicas como animales", dijo la activista, que usa solo un nombre.

Orangutans Samson and Boboy have been rescued thanks to the hard work of the Indonesian government.



They are now in the care of IAR Indonesia and are both in a serious condition.



Donate today and help support their life-saving treatment:https://t.co/06VgkRAd6G#orangutans pic.twitter.com/VMJXXtDKPo