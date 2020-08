Revelan impactantes videos de erupción del Volcán Sinabung en Indonesia

Agencia EFE

10.08.2020

El volcán indonesio Sinabung entró este lunes en erupción y expulsó una nube de ceniza de unos 4.500 metros de altura que cayó sobre varias de poblaciones asentadas en la ladera del monte, informan las autoridades.



No se ha informado de fallecidos ni heridos, apunta en un comunicado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos de Indonesia, que recomienda establecer un perímetro de seguridad de hasta 5 kilómetros alrededor del cráter ante el riesgo de una erupción magmática.

A volcano in Indonesia has erupted, spewing ash five kilometres into the sky.



Get more on this story here: https://t.co/8fGio1oz4t pic.twitter.com/iw2JB4evCJ