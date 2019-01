Revelan inéditas imágenes del momento antes y después de la explosión en México

24Horas.cl TVN

19.01.2019

Siguen conociéndose más detalles de la explosión ocurrida durante la tarde de este viernes en México, en la comunidad de Tlahuelilpan, la que ha cobrado la vida de 66 personas y ha dejado a 76 heridas.

Durante la tarde del sábado se han compartido impactantes imágenes en redes sociales del momentos previos y posteriores a la explosión.

En las grabaciones se puede apreciar cómo la gente, en plena luz del día, comienza a robar combustible, lo que, posteriormente desencadenó en la trágica explosión que hoy enluta a México.

WATCH: This was the scene of people stealing fuel from a Pemex pipeline in Tlahuelilpan Mexico before the deadly explosion that killed at least 66 and injured dozens more pic.twitter.com/VNdWcYkbRO