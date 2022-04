Río Silala: revisa las fechas de los alegatos orales tras la demanda de Chile contra Bolivia

24Horas.cl Tvn

01.04.2022

Cuatro años después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) resolviera en un histórico fallo que Chile no está obligado a negociar una salida al mar para Bolivia, ambos países vuelven a verse las caras este viernes en el máximo tribunal de la ONU por otra disputa hídrica: las aguas del Silala.

Hoy llegué a La Haya🇳🇱 Este viernes comienzan los alegatos orales del #CasoSilala (Chile v. Bolivia) que tendrán lugar en el Palacio de la Paz. Aquí estaremos concentrados con nuestro equipo jurídico intl y seguiremos trabajando para defender los intereses de 🇨🇱 ante la @CIJ_ICJ — Ximena Fuentes (@xfuentes) March 28, 2022

Entre el 1 y el 14 de abril tendrá lugar la fase de alegatos orales por la demanda que Chile presentó en 2016 contra Bolivia sobre el estatus, el curso y el uso de ese recurso natural.

Revisa el calendario con las fechas de los alegatos orales:

Viernes 1 de abril

Primera ronda de alegatos orales de Chile (15:00 – 18:00 horas).

Lunes 4 de abril

Primera ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas (15:00 – 18:00 horas).

Martes 5 de abril:

Primera ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas (15:00 – 17:00 horas).

Miércoles 6 de abril:

Alegatos orales y observaciones de Chile a las contrademandas de Bolivia (16:00 – 18:00 horas).

Jueves 7 de abril:

Interrogatorio de expertos presentados por Chile (15:00 – 18:00 horas).

Viernes 8 de abril:

Interrogatorio de expertos presentados por Bolivia (15:00 – 18:00 horas).

Lunes 11 de abril:

Segunda ronda de alegatos orales de Chile (15:00 – 17:00 horas).

Miércoles 13 de abril:

Segunda ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas (15:00 – 18:00 horas).

Jueves 14 de abril:

Alegatos orales y respuesta de Chile a las contrademandas de Bolivia (15:00 – 16:00 horas).

¿CUÁL ES LA POSTURA DE CHILE?

Chile busca que La Haya declare que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, ha tenido y tiene derecho al uso "razonable y equitativo" de sus aguas.

Su principal argumento es que el Silala llega a Chile atravesando una quebrada que tiene una pendiente de entre un 4% y un 5% de desnivel, que se ha formado de manera natural en los últimos 8.400 años.

Río Silala: la nueva disputa que enfrentará a Chile y Bolivia en La Haya Leer más

El Silala es un río pequeño, pero su ubicación en el árido desierto de Atacama lo convierte en un recurso hídrico clave para el desarrollo de Antofagasta, la región minera por excelencia en un país que es el mayor productor de cobre del mundo, explica a Efe Paula Cortés, experta en Derecho Internacional de la Universidad de Chile.

"El caso sobre el río Silala es importante para Chile porque en esta controversia están en juego los principios internacionales aplicables al uso de las aguas compartidas", recalca.

¿Y LA DE BOLIVIA?

La postura histórica de Bolivia es que el Silala es un "recurso inmovilizado no renovable" y no un río, porque en la zona donde nace no llueve lo suficiente y no existe una recarga de acuíferos.

Por este motivo, recuerda a Efe Émerson Calderón, director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Bolivia contestó a Chile con otras tres demandas que se apoyan en "la defensa de la soberanía nacional", asegura.

Bolivia valora diálogo con Chile pero mantiene "nuestra posición irrenunciable por la reivindicación marítima" Leer más

Las demandas, detalla este funcionario, incluyen la soberanía sobre "los canales instalados" en el Silala y el "derecho a decidir" sobre esas aguas de Bolivia, además de "la soberanía sobre el flujo" y la necesidad de "encontrar una solución acordada" y "una compensación", en el caso de que se determine que las aguas fluyen naturalmente hacia Chile.

El contenido específico de las demandas permanece en secreto y se dará a conocer cuando comiencen los alegatos orales. Algunos expertos señalan que Bolivia ha reorientado sus argumentos.

Así lo expresa Jaime Aparicio, exagente boliviano ante La Haya en 2020, quien manifiesta a Efe que Bolivia ya no mantiene la teoría de la "exclusividad soberana" de las aguas en disputa.

De acuerdo con Aparicio, el Gobierno boliviano "no ha informado con claridad y honestidad" que su postura había cambiado.