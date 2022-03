"Nunca me imaginé": robó trozo de carne durante asado familiar y fue grabado por cámara de seguridad

24Horas.cl Tvn

31.03.2022

Un insólito robo se registró en Tierra del Fuego, Argentina, luego de que un ladrón sustrajera un trozo de carne durante un asado familiar y se diera a la fuga.

Según indicó TN , un hombre se encontraba haciendo un asado para compartir con su hermano y otras personas. Mientras el dueño de casa dejó la carne asándose, sonó la alarma de una cámara de seguridad con detector de movimiento.

En las imágenes, se aprecia al sujeto que se acerca a la parrilla e intenta levanta la tapa, pero se aleja al sonar la alarma. Sin embargo, volvió y se llevó una tira del asado.

El dueño de casa, Carlos, señaló que el frontis de su vivienda se encuentra en remodelación, por lo que decidió hacer el asado en la parte posterior.

“Mi cuñado es el albañil que está trabajando en mi casa, y al final del día le dije que se quedara a comer. La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene sensor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne. En la parrilla también había chorizos, y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de la carne me salió $5.000 cerca de $35 mil pesos chilenos)″.

En total, eran cinco las personas que se encontraban esperando en la casa para comer el asado.