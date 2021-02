Llegó a Marte: robot Perseverance se posa exitosamente sobre la superficie del planeta rojo

24Horas.cl Tvn

18.02.2021

El robot Perseverance descendió durante esta jornada de día jueves sobre la superficie de Marte, momento en que encaró la parte más complicada del viaje al enfrentar, por siete minutos, el máximo riesgo que podía correr la máquina.

Los técnicos de la NASA confirmaron que el robot "está vivo" sobre la superficie del planeta rojo y con buenas señales de todos sus instrumentos.

Incluso, solo segundos después del aterrizaje del rover explorador, éste tomó una foto de la superficie marciana y la envió a la agencia espacial estadounidense.

Poco después, el robot Perseverance envió una segunda fotografía de una de las decenas de cámaras que lleva en su interior.

El rover buscará continuar con las preguntas que dejó abiertas el robot Curiosity, el que logró determinar que existieron las condiciones para albergar vida en el planeta rojo, sin embargo, el Perseverance irá directamente a buscar la presencia de vestigios de vida microbiana.

A través de la cuenta de Twitter oficial del rover, éste emitió el mensaje "Hola, mundo. Mi primera mirada a mi casa por siempre".

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X