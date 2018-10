Roma: Descubren restos óseos de "niño vampiro" de más de dos mil años

24Horas.cl TVN

14.10.2018

Arqueólogos norteamericanos de la Universidad de Stanford y de Arizona, descubrieron en un antiguo sitio de Italia, restos óseos de un niño de 10 años con una piedra en la boca, al cual lo apodaron como el "Vampiro de Lugnano", y que data de hace 400 aC.

Los arqueólogos desenterraron los restos del niño, quién tenía premeditadamente una piedra en la boca, en Teverina, Umbría.

Según The Sun, Investigadores de Italia y Estados Unidos, explicaron que la roca que tenía en la boca fue debido a un "ritual funerario" para poder detener la enfermedad de malaria y además para evitar que se levantara de entre los muertos.

Asimismo, el profesor David Soren de la Universidad de Arizona, informó al medio que han estado excavando el lugar desde 1987 y detalló el entierro de vampiros como "extremadamente misterioso y extraño". También agregó que "nunca he visto algo así. A nivel local, lo llaman el vampiro de Lugnano".

Los restos fueron encontrados en un cementerio para niños "La Necropoli dei Bambini", y aún no se ha identificado el sexo del cadaver. Este sitio tiene lugar desde el brote de malaria en el siglo V. El director de la excavación, David Pickel dijo al medio que "dada la edad de este niño y su deposición única, con la piedra colocada dentro de su boca, representa, en este momento, una anomalía dentro de un cementerio que ya es anormal"

Asimismo, el experto de la Universidad de Arizona, agregó que "esto resalta aún más cuán singular es el infante, o ahora, más bien, el cementerio infantil en Lugnano".

Los investigadores, explicaban al medio que se pensaba que el cementerio se utilizaba solamente para bebés, niños pequeños y fetos no nacidos, sin embargo, el cuerpo más antiguo que se ha encontrado hasta el momento es de una niña de 3 años.

No obstante, este nuevo descubrimiento señala que puede que se haya utilizado para enterrar a niños más grandes, según informa el bioarqueólogo, Jordan Wilson. "Todavía hay secciones del cementerio que aún no hemos excavado, así que no sabemos si encontraremos otros niños mayores", aseveró.

Las excavaciones anteriores que se han realizado han descubierto huesos de niños pequeños junto a objetos asociados con la brujería, donde se han encontrado garras de cuervos, huesos de los sapos, calderos de bronce repletos de cenizas y cuerpos de cachorros sacrificados.

"Sabemos que los romanos estaban muy preocupados por esto e incluso llegarían al extremo de emplear brujería para evitar que el mal, lo que sea que contamina el cuerpo, salga", explicó Soren, al medio.

Fotos: David Pickel de la Universidad de Stanford