Tras años de duro entrenamiento: Exitoso físicoculturista ahora necesita silla de ruedas para desplazarse en largas distancias

27.03.2021

Ronnie Coleman es un exfísicoculturista que, tras una exitosa carrera, ha sido operado 15 veces debido a los problemas físicos por sus duras rutinas deportivas.

En 1990 se quedó con el título Mr. Texas en peso elevado y general. En 1995, ganó su primer título profesional: la Copa Pro de Canadá, que también obtuvo en 1996. Un año después, alcanzó el Gran Premio de Rusia.

Mientras continuaba fortaleciendo su cuerpo y aumentando su masa muscular, paralelamente continuaba trabajando como oficial de policía. Su sueño era convertirse en Mr. Olympia, considerado el máximo título en el culturismo profesional.

En su preparación para aquella competencia, en 1996, mientras entrenaba en el gimnasio escuchó un sonido en su espalda que lo alarmó. “Fue doloroso, se me movió el disco. Me estaba preparando para el Arnold Classic. Estaba subiendo en la octava y ¡bum! El disco. Yo no sabía qué había pasado, sólo escuché el ruido y pensé que quien me ayudaba me había golpeado para alentarme que siguiera. Pero me dijo que no me había tocado. Pregunté qué había sido ese sonido y no sabía”, recordó en su documental King de Netflix.

Luego de terminar la rutina, fue la hospital, en donde le explicaron que tenía una hernia de disco. Por ello, le aconsejaron no levantar tanto peso.

Así, continuó entrenando y en 1998 logró coronarse como Mr. Olympia, galardón que obtuvo continuamente hasta 2005.

Sin embargo, todo aquel entrenamiento trajo consecuencias para su salud. Actualmente, sigue ejercitándose en el gimnasio y ha sido operado 15 veces. Además, confesó en 2018 que sus problemas de cadera y columna lo tenían acostumbrado a sentir dolor. Por ello, tomaba hasta cuatro calmantes al día.

Posteriormente, necesitó de dos prótesis para poder caminar y a necesitar una silla de ruedas para desplazarse por largas distancias. "“La he tenido durante dos años. La uso siempre que tengo que viajar largas distancias o caminar largos períodos de tiempo”, indicó.

Coleman es padre de cuatro niñas y en enero de 2020 pasó por última vez al quirófano.