Rusia advierte "catástrofe humanitaria inminente" en principales ciudades de Ucrania

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

Rusia advirtió este jueves una "catástrofe humanitaria inminente" en principales ciudades de Ucrania tras los últimos ataques, en el conflicto que ya cumplió una semana desde su inicio.

De acuerdo a lo señalado por el jefe del Centro de Dirección Nacional del Ministerio de Defensa ruso, Mijaíl Mizhíntsev, urbes como Kiev, Járkov, Jersón y Mariupol podrían tener graves consecuencias en el marco de la avanzada de Moscú, informó El País.

"Es hora": Ucrania llama a la "resistencia total" contra Rusia y aumentar presión Leer más

Mizhíntsev culpó al gobierno de Volodimir Zelenski, mientras que el ejército ruso intensificó su avanzada en puntos claves de Ucrania.

Las palabras de la autoridad fueron conocidas minutos después de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informara la destrucción casi total del pueblo Volnovaja, al este de Ucrania.

"Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades", dijo Bachelet, para luego enumerar varias urbes ucranianas, como Kiev, Járkov, Mariúpol o Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas.

Asimismo, la propio ONU cifró en un millón las personas que abandonaron el país presidido por Volodimir Zelenski.

"Vivo o muerto": empresario ruso ofrece US$ 1 millón por detener a Putin como "criminal de guerra" Leer más

El Comisionado para los Refugiados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, informó de una nueva cifra tras la crisis que frente Ucrania ante Rusia.

"En sólo siete días hemos sido testigos del éxodo de un millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos", escribió en su cuenta de Twitter.

De igual manera, agregó que "para muchos millones más, dentro de Ucrania, es hora de que las armas se callen, para que se pueda brindar asistencia humanitaria que salve vidas".

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.