Rusia bombardea las inmediaciones de Leópolis en el oeste de Ucrania

El alcalde de Leópolis agregó que no hay víctimas tras el ataque.

Agencia EFE

18.03.2022

El Ejército ruso ha bombardeado esta noche los alrededores del aeropuerto de Leópolis, en el oeste de Ucrania y el punto de paso que usan la mayoría de los ucranianos que huyen hacia la Unión Europea entrando por Polonia.



"Los misiles Rashist impactaron en el área cercana al aeropuerto de Leópolis", anunció el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovy, en su cuenta de Telegram.

"Varios misiles alcanzaron la planta de reparación de aeronaves. Sus edificios fueron destruidos por los impactos (de los misiles). El trabajo en esta planta se había detenido con anterioridad, por lo que no hay víctimas", agregó.



Al parecer, la zona atacada no es el corazón del aeropuerto, pero los bombardeos han dañado los edificios anexos a las instalaciones aeroportuarias, agregó el primer edil.



Sadovy dijo que se está estudiando lo ocurrido y aconsejó a la población que siga las instrucciones de las autoridades locales y se protejan tras oír las alarmas aéreas. Además, les pide que no publiquen fotos de las zonas atacadas.