Rusia expulsa a tres diplomáticos europeos por acudir a protestas opositoras

Los representantes de Alemania, Polonia y Suecia fueron declarados "persona non grata".

Agencia EFE

05.02.2021

Rusia declaró persona non grata a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por acudir a las protestas antigubernamentales en apoyo del líder opositor Alexéi Navalni, según informó hoy el Ministerio de Exteriores ruso.



"Los diplomáticos que participaron en las acciones ilegales fueron declarados 'persona non grata' en correspondencia con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (...). Se les ordenó abandonar lo antes posible el territorio de Rusia", informó Exteriores en un comunicado.



El ministerio de Exteriores convocó a los embajadores de estos tres países para expresar su "protesta" a raíz de la participación de funcionarios de los consulados de Suecia y Polonia en San Petersburgo, y de la Embajada de Alemania en Moscú el pasado 23 de enero.



Asimismo, Exteriores subrayó que se trata de acciones "inadmisibles que no se corresponden con su estatus diplomático".