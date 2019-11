Rusia niega injerencia en movimiento social chileno acusado por EE.UU.

24Horas.cl TVN

01.11.2019

El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, aseguró que las acusaciones de Estados Unidos acerca de que Moscú estaría influenciando el movimiento social en Chile para desestabilizar nuestra nación, son falsas.

"El Gobierno de EE.UU. aprovecha la compleja situación interna en Chile para continuar sus intentos de enlodar la política exterior de nuestro país", precisó la autoridad rusa a la agencia Interfax.

Además, indicó que esto no es nuevo, ya que Washington "ha utilizado estos sucios métodos en numerosas ocasiones".

Por último, aseveró que Rusia no tendría injerencia en procesos electorales de otros países, ya que respetan la soberanía de los estados. "No debe haber ninguna duda sobre nuestra política, firme y consecuente. Estoy seguro de que los políticos chilenos, la sociedad chilena, comprenden esto perfectamente y de que las intrigas malintencionadas de EE.UU. no darán el resultado esperado por Washington", sentenció Riabkov.

Recordemos que un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que hay "claras indicaciones" de que hay gente aprovechándose de la agitación que vive Chile -provocada por la desigualdad y el alza del costo de la vida- y "distorsionándola a través del uso y abuso de las redes sociales, 'trolleando".

El funcionario también indicó que Rusia "intentó exacerbar las divisiones, fomentar el conflicto y actuar, en general, como un boicoteador del debate democrático responsable".