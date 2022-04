Rusia recluta militares fuera de servicio desde 2012 para incrementar sus efectivos

Agencia EFE

10.04.2022

En respuesta al alto número de bajas que han sufrido las tropas rusas en Ucrania, el Kremlin está reclutando a personal militar fuera de servicio desde 2012 para incrementar sus efectivos, según indicó este domingo el Ministerio de Defensa del Reino Unido.



Las fuerzas armadas rusas están asimismo tratando de reclutar soldados en la región moldava de Transinistria, separada del resto del país por el río Dniéster y autoproclamada independiente, agrega la información de inteligencia divulgada por Defensa en su cuenta oficial de Twitter.

