Rusia: tribunal de Moscú hace efectiva la pena de tres años y medio contra opositor al gobierno Alexei Navalni

02.02.2021

Un tribunal de Moscú ha hecho efectiva la pena de tres años y medio de cárcel contra el dirigente opositor Alexei Navalni, cuya detención a mediados de enero ha motivado la mayor movilización reciente contra el Gobierno de Rusia.

Navalni fue detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto. Las autoridades alegaron entonces que el líder opositor había incumplido las medidas excepcionales que mantenían en suspenso una pena dictada en 2014 por acusaciones de fraude.

La jueza Natalia Repnikova ha coincidido este viernes en dicha tesis --en la que ha ahondado este martes la Fiscalía-- y ha determinado que Navalni ingrese en prisión para purgar la pena, según la agencia de noticias Sputnik.

Los antecedentes del juicio a Navalni en 15 puntos

Moscú, 2 feb (EFE).- El líder opositor ruso Alexéi Navalni, de 44 años, se enfrenta a tres años y medio de prisión en el juicio que se celebra hoy en un tribunal moscovita. Estos son los antecedentes del caso:



1.- En 2014 Alexéi Navalni y su hermano Oleg son condenados en un caso de fraude comercial y blanqueo de capitales. Estaban acusados del robo de 26,7 millones de rublos (casi 500.000 dólares) de la empresa de perfumería Yves Rocher Vostok y de otros 4,4 millones de rublos (unos 80.000 dólares) de una empresa de procesamiento de pagos electrónicos.



Posteriormente habrían blanqueado 21 millones de rublos (más de 300.000 dólares) por medio de compañías ficticias.



2.- En el caso de Alexéi Navalni el fallo judicial establecía una pena suspendida de 3,5 años de prisión, mientras que su hermano tuvo que ingresar en la cárcel, de la que salió en 2018.



3.- En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia por sentencias "arbitrarias y poco razonables" de los tribunales que fallaron en contra del líder opositor y su hermano. El TEDH concluye que Rusia vulneró los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantizan el derecho a un juicio justo y que no hay pena sin ley.



Rusia tiene que indemnizar con 10.000 euros a cada uno y en materia de gastos y honorarios, el TEDH acordó que el líder opositor recibiera 45.000 euros. Rusia paga pero no envía a revisión el caso.



4.- En 2018 el Tribunal Supremo rechaza revertir el veredicto.



5.- El periodo de prueba de la sentencia suspendida se estableció inicialmente en cinco años, pero luego se añadió uno más. Así, Alexéi Navalni tenía que cumplir los términos de su libertad condicional hasta el 30 de diciembre de 2020, es decir presentarse de manera regular ante las autoridades. De lo contrario la pena suspendida de 3,5 años podría convertirse en una real.



6.- Durante estos seis años el Servicio Penitenciario Federal se dirigió en varias ocasiones al tribunal con la petición de sustituir la sentencia suspendida por una real, sin éxito.



7.- En agosto de 2020 Alexéi Navalni es envenenado en Siberia, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, según denuncia el líder opositor, y fue trasladado a Alemania para su tratamiento.



8.- El 28 de diciembre, dos días antes del vencimiento de la pena suspendida, el SPF acusa a Navalni de haber incumplido su obligación de presentarse regularmente ante las autoridades, con el argumento de que, según la revista Lancet, el opositor fue dado de alta el 20 de septiembre y que el 12 de octubre ya había superado "todas las secuelas de la enfermedad". Le dio un día para presentarse.



9.- El SPF afirma que no ha podido localizar a Navalni. El opositor señala que notificó a través de sus abogados oficialmente de su lugar de estadía y presentó documentos sobre el tratamiento.



10.- El 29 de diciembre fue declarado en busca y captura, si bien se hizo público solo el 14 de enero.



11.- Navalni regresa el 17 de enero de 2020 a Rusia desde Alemania y es detenido inmediatamente en un aeropuerto moscovita. Al día siguiente es enviado a prisión preventiva por 30 días, hasta el 15 de febrero.



12.- El 19 de enero el equipo de Navalni publica una investigación sobre el "Palacio de Putin", una opulenta mansión financiada por sus amigos y empresarios por unos 1.400 millones de dólares, en lo que el opositor ha calificado como "el mayor soborno de la historia". El vídeo tiene ya más de 107 millones de visionados.



13.- El 23 de enero se celebran protestas multitudinarias en más de cien ciudades de Rusia para exigir la liberación de Navalni, unas protestas que no se habían visto desde que Putin llegó al poder en el años 2000. Más de 4.000 personas son detenidas.



14.- El 28 de enero la Justicia rusa rechaza el recurso de Navalni contra la prisión preventiva.



15.- El 31 de enero se repiten las protestas en toda Rusia. Más de 5.600 ciudadanos son detenidos.