"Un fuerte aplauso": viralizan a sacerdote que "bendijo" fiesta clandestina

19.07.2021

Una insólita situación se produjo en el barrio privado de Puerto Mbiguá, Buenos Aires, Argentina, luego de que se realizara una fiesta clandestina a la que asistió un sacerdote, quien incluso "bendijo" el evento.

Según reporta Clarín , quien fue visto en el lugar fue John Rajimón, representante legal y rector del colegio Roque González. Según consta en un video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, el cura estuvo en el escenario y bendijo a todos los asistentes.

El aludido indicó posteriormente a la prensa: "No sabía nada de la fiesta. Era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron”.

“Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento. Vi muchísima gente. Me pareció que no era un clima para una bendición. (Pero) subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui”, añadió Rajimón.

Hasta el momento, no se han presentado acciones legales a raíz de la fiesta clandestina, en la que también habrían participado otras figuras de la localidad de Misiones.

Unos días atrás, el 9 de julio, un evento similar se desarrolló en la misma zona, en donde se tuvo como principal atractivo a la banda Damas Gratis.