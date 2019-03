Agencia AFP

22.03.2019

Un sacerdote fue apuñalado durante una misa transmitida en vivo el viernes en el Oratorio Saint Joseph's Oratory en Montreal, la iglesia más grande de Canadá, dijo la policía.

Las imágenes transmitidas en una estación de televisión católica y recogidas por la cadena CTV mostraron a un hombre en jeans, una parka y una gorra de béisbol blanca acercándose al padre Claude Grou.

El sospechoso fue arrestado en la basílica católica romana poco después, mientras que el sacerdote fue trasladado al hospital.

La policía dijo a la AFP que fue "herido ligeramente en la parte superior del cuerpo" cuando, de acuerdo con testigos citados por las autoridades, "el sospechoso corrió de repente hacia el sacerdote y lo atacó con un cuchillo". Sin embargo, su vida no corre peligro.

Según el portavoz de la basílica católica, una de las más importantes de Canadá, el sacerdote agredido es el rector de la oratoria, el padre Claude Grou.

Fue atacado durante la misa de las 08H30, transmitida en vivo por internet y a la que asistieron cincuenta personas, según los primeros testimonios.

El sacerdote se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie y en las imágenes se le ve retroceder mientras agentes de seguridad rodean al agresor, que deja caer su cuchillo.

Terror Attack in Canada!



Montreal priest stabbed during mass at Canada's famed Saint Joseph’s Oratory.



Police & Media are hiding the identity of the attacker who tried to slaughter a Priest with a "large knife" during service today. https://t.co/am3lYvHYbg #FridayFeeling pic.twitter.com/0PmzRFkNfw — Amy Mek (@AmyMek) 22 de marzo de 2019

El religioso fue trasladado al hospital, donde se dijo que su condición era estable.

Cuando la policía llegó, el presunto atacante ya había sido reducido por los servicios de seguridad de la iglesia, dijo la portavoz de la iglesia, Céline Barbeau.

"El sospechoso fue arrestado por la policía y fue trasladado a un centro de detención, donde será recibido por los investigadores durante la mañana", dijo a la AFP Caroline Chèvrefils, portavoz del departamento de policía de la ciudad.