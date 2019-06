Sacrifican a una cría de oso por volverse muy cariñoso con los humanos

Macarena Ramirez

19.06.2019

Una cría de oso fue sacrificado en el parque Scoggins Valley de Orgeón, Estados Unidos, por haber desarrollado una conducta "demasiado cariñosa y amigable" con los humanos, según recoge el NyDailyNews.

El animal de 45 kilogramos fue visto en fotos junto con visitantes del parque y algunos vecinos preocupados alertaron a las autoridades.

Policías locales intentaron advertir a las personas para que no se acercaran al animal ni le dieran comida, pero no hicieron caso.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk