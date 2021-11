"Se equivocó de camino": alce irrumpe en plena clase tras chocar contra ventana de colegio

24Horas.cl Tvn

08.11.2021

Un alce silvestre se estrelló con la ventana de un colegio de Canadá, e irrumpió en una clase, provocando pánico en estudiantes y profesores.

Según consigna NBC , las y los adolescentes fueron rápidamente llevados al exterior del establecimiento y ninguno resultó herido. Tras ingresar, el animal se quedó en el aula herido por los cristales de la ventana que atravesó.

"Todavía estamos en estado de shock", sostuvo Veronica Baker, vocera de las Escuelas Públicas de Saskatoon.

El gobierno provincial de Saskatchewan publicó en Twitter que las y los estudiantes de la escuela Sylvia Fedoruk "tendrán una gran historia por contar cuando sus padres les pregunten '¿qué tal la escuela hoy?'”.

Students at @SylviaFedoruk School in Saskatoon will have quite the story to tell when parents ask “How was school today?” Some exceptional work from Ministry of Environment conservation officers and @SaskatoonPolice resulted in the animal being safely returned to the wild. pic.twitter.com/j8yOKU5a1z