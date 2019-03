Se estrella avión Boeing 737 que volaba de Etiopía a Kenia con unas 150 personas a bordo

Agencia AFP

Un Boeing 737 de Ethiopian Airlines se estrelló el domingo por la mañana cuando cubría la ruta entre Adís Abeba (Etiopía) y Nairobi (Kenia), probablemente con 149 pasajeros y ocho tripulantes, según una información preliminar de la aerolínea.

"Confirmamos que nuestro vuelo ET 302 de Adís Abeba a Nairobi sufrió hoy un accidente", indicó Etiopian Airlines en un comunicado.

"Creemos que hay 149 pasajeros y ocho tripulantes a bordo pero estamos confirmando detalles sobre los pasajeros que tomaron el vuelo", se agrega.

La aerolínea agregó que "están en curso las operaciones de búsqueda y socorro" y que "no hay información confirmada sobre supervivientes o posibles heridos".

El avión despegó a las 08H38 (06H38 GMT) del aeropuerto internacional de Adís Abeba y "perdió contacto" seis minutos después.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, expresó en un tuit sus "condolencias" a las familias de las víctimas del accidente.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.