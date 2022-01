Se partió el cuello: joven muere tras intentar saltar torniquete del Metro de Nueva York

24Horas.cl Tvn

04.01.2022

Un hombre murió luego de intentar saltar uno de los torniquetes del Metro de Nueva York, buscando evitar el pago del transporte. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del metro.

El joven de procedencia latina —identificado como Christopher de la Cruz, de 28 años— llegó hasta la estación de Forest Hills-71st y en reiteradas ocasiones intentó pasar sobre el torniquete para no pagar los 2,75 dólares de la tarifa.

Sin embargo, el hombre perdió el equilibrio durante uno de sus intentos y se dio una vuelta en el aire, impactando su cabeza contra el piso.

El cuerpo sin vida del joven fue encontrado minutos más tarde por policías que patrullaban el lugar.

Pese a que se alertó rápidamente a personal de emergencia, no se logró reanimar al hombre y se corroboró su deceso en el sitio.