Seguidores de QAnon se reunieron para esperar resurrección de John F. Kennedy jr.

04.11.2021

Cientos de adherentes del movimiento conspirativo QAnon se congregaron el martes en Dallas, Texas, con un insólito motivo: tenían la esperanza de ver la resurrección del hijo homónimo del expresidente John F. Kennedy, quien falleció hace 22 años en un accidente aéreo.

Según creen los adeptos al movimiento estadounidense, Kennedy está "escondido" desde aquel entonces en algún lugar del mundo. Sin embargo, se llevaron una gran desilusión luego de que no reapareciera.

Los seguidores del grupo ultraderechista tenían la convicción de que el hijo del exmandatario volvería con la finalidad de anunciar el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y que él mismo lo acompañaría en las elecciones a la Casa Blanca de 2024.

Dallas Morning News reportó que los adherentes de QAnon se congregaron en Dealey Plaza, un lugar simbólico, puesto que allí fue asesinado el otrora jefe de Estado. Por ello, pensaban que su hijo se trasladaría a aquel lugar para realizar su "anuncio".

El senador demócrata de Connecticut Chris Murphy señaló en Twitter que "la gran multitud reunida para la reaparición de JFK Jr. después de su simulacro de muerte no es algo gracioso. Es una señal extremadamente preocupante de cómo el debate político se ha distanciado por completo de la verdad".

