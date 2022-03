Senador estadounidense: "La única forma en que esto termine es que alguien en Rusia elimine a Putin"

24Horas.cl Tvn

04.03.2022

El senador estadounidense (republicano), Lindsey Graham, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del presidente ruso, Vladimit Putin.

Graham señaló que "la única forma en que esto termine es que alguien en Rusia elimine a este tipo (Putin)".

Además agregó: "¿hay un Brutus en Rusia? ¿Hay un coronel Stauffenberg más exitoso en el ejército ruso?, asimismo ante el llamado de "eliminar" a Putin, el senador republicano sostuvo "estarías haciendo un gran servicio a tu país, y al mundo".

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

Por otra parte agregó que los únicos que pueden "arreglar esto son los rusos" (...) "a menos que quieras vivir en la oscuridad por el resto de tu vida, estar aislado del resto del mundo en una pobreza abyecta y vivir en la oscuridad, debes dar un paso al frente".