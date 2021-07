"Señoría, tranquilidad": Rata irrumpe en parlamento de Andalucía y provoca revuelo durante sesión

24Horas.cl Tvn

21.07.2021

Durante la jornada de este miércoles, una insólita situación debió detener la sesión del parlamento de Andalucía, España, luego de que un ratón ingresara a la sala.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, los hechos ocurrieron en medio de la votación para nombrar senadora a la socialista Susana Díaz, momento en el que el roedor apareció inesperadamente en medio de gritos y carcajadas de algunos parlamentarios.

Por su parte la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, al percatarse de la presencia del animal cortó su intervención con un grito, mientras se escuchaban a parlamentar4ios indicando "señoría, por favor tranquilidad".

Debido a esta situación la sesión se suspendió por varios minutos hasta que el ratón salió por la parte trasera de la mesa del parlamento, mientras los algunos parlamentarios se seguían riendo.

This is the moment when a rat causes havoc in Andalusia's parliament in Spain 🐀 pic.twitter.com/PypFRWvQfQ