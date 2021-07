Serían más de 2 mil millones de dólares: Millonario murió y dejó fortuna en Bitcoins que nadie puede cobrar

24horas tvn

02.07.2021

El magnate de Bitcoin de origen rumano, Mircea Popescu, murió ahogado a los 41 años tras ser arrastrado por la corriente en una playa en Costa Rica. Tras el fallecimiento, el hombre dejó una extensa fortuna en la criptomoneda que estaría estimada en dos mil millones de dólares.

Este caso ha sido investigado por expertos en el mundo de la economía y de la criptomoneda. Desde el New York Post han llegado a la conclusión de que este dinero, al estar en su cuenta cerrada, podría ser inaccesible para siempre, ya que no se cuenta con las claves necesarias para ingresar a sus activos digitales.

Alexander Marder, analista de investigación de Crypto Briefing, afirmó a través de su cuenta de Twitter que los Bitcoins de Popescu pueden perderse para siempre, junto con los de John McAfee, creador del antivirus informático que falleció la semana pasada en una cárcel española.

Anthony Pompliano, fundador de Pomp Investments y destacado Bitcoin Bull, escribió en un tuit que luego borró que la pérdida de las tenencias de Popescu podría beneficiar a otros poseedores actuales de la criptografía. "Puede que nunca sepamos cuánto o si se pierden para siempre, pero me recuerda lo que dijo Satoshi: 'Las monedas perdidas solo hacen que las monedas de los demás valgan un poco más. Piense en ello como una donación para todos'", indicó.

Otros en el mundo criptográfico lamentaron la pérdida de Popescu, quien era conocido como un pionero de Bitcoin. Pete Rizzo, editor de Bitcoin Magazine, señaló que Popescu también era llamado como "el padre de la toxicidad de Bitcoin" por algunos.

