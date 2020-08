Servicio Secreto interrumpió conferencia de Donald Trump por tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca

24Horas.cl Tvn

10.08.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sacado este lunes abruptamente de la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto, poco después de que comenzó a comparecer ante periodistas.

Trump dijo poco después que hubo un tiroteo fuera de la Casa Blanca, la que según la cadena de noticias CNN fue acordonada.

Abrupt end to President Trump's news conference. The president had been speaking less than 3 minutes. pic.twitter.com/kiJkSl33mc