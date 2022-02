"Siempre me das cosas que me hacen mal": mujer envenenó a su esposo con anticongelante para autos en Argentina

24Horas.cl Tvn

21.02.2022

Una mujer envenenó y mató a su esposo con antigongelante para automóviles en Argentina. Tras la muerte de Ángel Aquino y la detención de su ex esposa, Karen Oviedo, como principal sospechosa, la asesora del hogar que trabajaba en la casa de ambos, entregó un testimonio que podría ser clave para la investigación.

Según Crónica , la testigo advirtió que la mujer le trataba de dar un líquido y que el hombre —tras no dejar de vomitar— se quejaba diciéndole "siempre me das cosas que me hacen mal".

En un momento, ella sugirió que lo llevaran a un médico, lo que ocurrió el 7 de febrero, donde quedó internado en una clínica en estado grave hasta su deceso.

Además, tras el allanamiento de la vivienda fue posible acceder a los teléfonos de la víctima y de la imputada, lo que permitió revisar los historiales de búsqueda y las compras en Internet de la mujer, donde figuraban las frases "cuál es el veneno más letal" y "etilenglicol".

Respecto al "veneno" utilizado, esta le habría suministrado anticongelante para autos, por lo que fue imputada por homicidio agravado, delito que prevé la condena de cadena perpetua.