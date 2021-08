"Siento como si una araña se arrastrara por mi piel": El devastador testimonio de una mujer con alergia al sol

24Horas.cl Tvn

08.08.2021

Susan Heaword es una inglesa de 29 años que vive en el condado de Shropshire y que ha hecho noticia en Europa por su relato sobre la erupción lumínica polimórfica que padece, condición que le provoca ser extremadamente sensible a la luz solar.

"El mero hecho de tender la ropa duele de verdad", expresó la británica a Daily Mirror, señalando que fue diagnosticada hace 12 años, después de tener a su hija mayor, tiempo desde el cual no ha podido hacer una vida normal. "Si alguien me roza, puede hacerme llorar", expresó.

"Siento como si una araña se arrastrara por mi piel, luego me hace cosquillas y después es como si un millón de agujas calientes me golpearan la piel", explicó Heaword sobre las dolorosas ampollas que le salen por todo su cuerpo cuando le da el sol y que provocan que se bañe hasta siete veces al día para aliviar la aflicción.

"Me siento mal por mis hijos porque no puedo disfrutar del clima con ellos. Ni siquiera puedo sentarme junto a la ventana porque el sol me atrapará", contó la inglesa, añadiendo que "eso significa que mis hijos sufren, porque si yo no puedo tener un verano, ellos no pueden tenerlo".

Heaword indicó que tiene aplicarse protector solar de factor 50 todos los días del año y tomar antihistamínicos. "Tengo que usar blusas y pantalones largos cuando hace calor y uso mi ropa de verano en el invierno solo porque quiero usar algo veraniego", agregó.

No obstante, la mayor tristeza de la británica no son las marcas que le deja la exposición al sol, sino que sus hijos se pierdan cosas porque ella no puede salir. "Quieren estar en el jardín de la piscina y no puedo jugar con ellos. Es devastador", sentenció.

