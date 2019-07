Sismo en Irán deja un muerto y al menos 20 personas lesionadas

24Horas.cl Tvn

08.07.2019

Un sismo magnitud 5,7 afectó a Irán a las 07:00 (UTC) de este lunes, dejando una persona fallecida y al menos 20 lesionados, según medios internacionales.

El movimiento telúrico registró su epicentro a 28 kilómetros al sureste de Masjed Soleyman, el este del país, y a una profundidad de sólo 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

Producto del sismo se registraron derrumbes, ocasionando daños en calles y vehículos.

Según las autoridades la única víctima fatal registrada hasta ahora murió producto de un infarto debido a la impresión que le generó el temblor.

2)

5.7 magnitude earthquake in Khuzestan Province, SW #Iran

Around 10:30 am local time

Epicenter near Masjed Soleyman

Quake felt in the cities of Ahvaz, Shushtar, Abadan, Andimeshk & Dezful.

No reports of casualties & damages as of yet.

Some claim quake lasted around one minute. pic.twitter.com/oeXW4oB29H