Sobreviviente de la tragedia de Chapecoense vuelve a salvarse tras trágico accidente en Bolivia: 21 personas murieron

03.03.2021

Este miércoles un trágico accidente se registró en la ruta que une a Cochabamba con Santa Cruz en Bolivia, luego que un bus cayera desde un barranco en el centro de dicho país, que dejó un saldo de 21 muertos y 30 heridos entre los que se encuentra uno de los sobrevivientes a la tragedia aérea de Chapecoense, Erwin Tumiri.

El suceso ocurrió la madrugada de este martes en el kilómetro 72 de la ruta que va hacia el departamento oriental de Santa Cruz por causas que aún son investigadas, informó a Efe el director departamental de Tránsito de Cochabamba, el coronel Helsner Torrico.



El vehículo involucrado es un ómnibus de la empresa Trans Carrasco que viajaba con alrededor de 45 pasajeros y cayó unos 150 metros.

De acuerdo a información de medios locales, el accidente dejó a 21 personas fallecidas y al menos 30 heridos, entre los que se encontraba Erwin Tumiri, el técnico de aviación que sobrevivió a la tragedia de Chapecoense en el año 2016.

Según dijo la hermana de Erwin, Lucía Tumiri, a Los Tiempos, este "está estable gracias a Dios, una vez más se salvó. Estaba bien preocupada, me siento feliz por mi hermano. Tiene heridas en la rodilla y raspaduras en la espalda, tiene una cortadura en la rodilla y le van a costura".

En diálogo con medios locales Tumiri, ya un poco recuperado contó que "estuve como somnoliento porque estaba medio durmiendo y de repente la gente comienza gritar, y la flota comienza a correr y correr. Entonces me agarré, ensanché mi cuerpo para encajonarme más a lo que es la estructura del bus para que no tambalee. Traté de agarrarme de todo porque yo no podía, porque yo me imaginaba por semejante velocidad a la que iba".

Asimismo reveló que, "gente civil me cargó y me llevó hasta la carretera, de ahí me llevaron en una camioneta y me trajeron hasta acá (el hospital)", agregando que "salí a gatas apenas".

Tumiri también contó que fue inevitable que le vinieran recuerdos de lo que fue la tragedia del vuelo de Chapecoense, señalando que está "muy agradecido con Dios por darme esta nueva vida nuevamente para ayudar y estar con mi mamá que está solita".

Tragedia de Chapecoense

Cerca de las 22:15 de la noche del 28 de noviembre de 2016, una tragedia enlutó a Colombia y Brasil, luego de que en el Cerro La Unión, de Antioquía, se estrellara el avión LaMia 2933, en el que viajaba el plantel de Chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

En este fatídico día murieron 71 personas y solo sobrevivieron seis; los futbolistsa Alan Ruschel, Jakson Follman y Neto; el periodista Rafael Henzel y los miembros de la tripulación Ximena Suárez y Erwin Tumiri.

Foto del accidente: EFE