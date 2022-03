Soldado ruso capturado fue ayudado por ucranianos: Le dieron comida y le permitieron llamar a su madre

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

En las últimas horas se viralizó un conmovedor video en el que un soldado ruso capturado es ayudado por ucranianos y estalla en llanto cuando le permitieron llamar a su madre para decirle que está bien.

En el registro publicado por el es posible ver al soldado rodeado de personas, quienes le dieron de beber y comer, mientras una mujer sostiene su celular para que el joven hable por videollamada con su madre, a quien termina lanzando un beso.

Christopher Miller, el corresponsal de Buzzfeed, fue quien compartió el video en Twitter. “Compare la compasión aquí con la brutalidad de Putin”, escribió el hombre.

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm