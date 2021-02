¿Cómo suena Marte?: Nasa comparte primer registro de audio desde el planeta rojo

24Horas.cl Tvn

22.02.2021

El rover Perseverance de la NASA en Marte envió un conjunto de sonidos de la superficie del Planeta Rojo. Esta es la primera vez que se equipa un vehículo de Marte con un micrófono.

Según la NASA, este primer conjunto de sonidos de la superficie de Marte fue grabado por el micrófono instalado en el costado del vehículo el 20 de febrero de 2021. Esto fue dos días terrestres después de llegar a la superficie del cráter Jezero, un emplazamiento de especial interés astrobiológico, donde se piensa que es posible encontrar rastros de antigua vida marciana de cuando el ambiente fue húmedo.

La grabación corresponde a un micrófono conectado al rover que no recopiló datos utilizables durante el descenso. Pero el dispositivo sobrevivió a la lllegada a la superficie y obtuvo sonidos del cráter Jezero. Durante la grabación se oye una brisa marciana durante unos segundos, al igual que los sonidos mecánicos del rover operando en la superficie.

Tras su amartizaje en Marte el pasado jueves 18 de febrero, el rover Perseverance ha estado en comunicación con la NASA y enviando, poco a poco, más información respecto a su entorno y la operatividad de sus instrumentos, tras un viaje de siete meses hacia el planeta rojo.

Durante esta jornada, el científico a cargo de las imágenes y las operaciones de instrumentos del robot, Justin Maki, reveló una serie de imágenes panorámicas tomadas por Perseverance en sus primeras horas.

Según explicó, se trata de una toma panorámica que muestra los alrededores del cráter donde descendió. Señaló que todavía están en proceso de calibrar las cámaras con el objetivo de tener los colores más nítidos posibles, pero que permite conocer mejor la zona y hacia dónde se podría avanzar en los primeros intentos.

Aseguró que próximamente estarán liberando una gran cantidad de imágenes para que la comunidad científica internacional pueda comenzar a trabajar en ellas.

Dijo que ya son "miles" de imágenes que ya han sido enviadas y que estarán disponibles para descargar.

"It's been a firehose of data."



Justin Maki, @NASAPersevere imaging scientist and instrument operations team chief, reveals a full panorama the rover captured from the surface of Mars: pic.twitter.com/rPExz93glk